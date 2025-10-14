بكين مستعدة للقتال "حتى النهاية" في الحرب التجارية مع واشنطن

أعلنت الصين أنّها مستعدّة إذا ما اقتضى الأمر لأن تقاتل "حتى النهاية" في الحرب التجارية الدائرة بينها وبين الولايات المتحدة والتي تمثّل آخر فصولها بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية.وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "إذا كنتم تريدون القتال، فسنقاتل حتى النهاية. وإذا كنتم ترغبون في التفاوض، فبابنا يبقى مفتوحا".وأضافت الوزارة في بيانها: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسعى إلى الحوار وتهدّد في الوقت نفسه بفرض قيود جديدة. هذه ليست الطريقة التي يُتحدّث بها مع الصين".