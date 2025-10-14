الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بكين مستعدة للقتال "حتى النهاية" في الحرب التجارية مع واشنطن
أخبار دولية
2025-10-14 | 00:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بكين مستعدة للقتال "حتى النهاية" في الحرب التجارية مع واشنطن
أعلنت الصين أنّها مستعدّة إذا ما اقتضى الأمر لأن تقاتل "حتى النهاية" في الحرب التجارية الدائرة بينها وبين الولايات المتحدة والتي تمثّل آخر فصولها بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان: "إذا كنتم تريدون القتال، فسنقاتل حتى النهاية. وإذا كنتم ترغبون في التفاوض، فبابنا يبقى مفتوحا".
وأضافت الوزارة في بيانها: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسعى إلى الحوار وتهدّد في الوقت نفسه بفرض قيود جديدة. هذه ليست الطريقة التي يُتحدّث بها مع الصين".
أخبار دولية
مستعدة
للقتال
"حتى
النهاية"
الحرب
التجارية
واشنطن
التالي
زعيمة المعارضة الفنزويلية: مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه"
الرئاسة المصرية في اختتام قمة شرم الشيخ: سنظل داعمين لحق الشعب الفلسطيني في العيش في دولة مستقلة جنب إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-04
المتحدث العسكري الإسرائيلي يقول إن مدينة غزة لا تزال منطقة قتال "خطيرة"
آخر الأخبار
2025-10-04
المتحدث العسكري الإسرائيلي يقول إن مدينة غزة لا تزال منطقة قتال "خطيرة"
0
أخبار دولية
2025-09-17
عراقجي: إيران مستعدة لحل "عادل ومتوازن" مع أوروبا بشأن برنامجها النووي
أخبار دولية
2025-09-17
عراقجي: إيران مستعدة لحل "عادل ومتوازن" مع أوروبا بشأن برنامجها النووي
0
أخبار دولية
2025-09-28
حماس: انقطاع التواصل مع رهينتين خلال قتال في غزة
أخبار دولية
2025-09-28
حماس: انقطاع التواصل مع رهينتين خلال قتال في غزة
0
أخبار لبنان
2025-10-09
مرقص: إستمرار إستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 وانجاز الخلية الجديدة
أخبار لبنان
2025-10-09
مرقص: إستمرار إستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتّى نهاية العام 2026 وانجاز الخلية الجديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
0
أخبار دولية
01:05
ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة
أخبار دولية
01:05
ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة
0
أخبار دولية
00:58
حركة "جيل زد 212" تعتزم استئناف احتجاجاتها السبت
أخبار دولية
00:58
حركة "جيل زد 212" تعتزم استئناف احتجاجاتها السبت
0
أخبار دولية
00:52
فنزويلا تغلق سفارتها في أوسلو بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
أخبار دولية
00:52
فنزويلا تغلق سفارتها في أوسلو بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-02
الخارجية البريطانية تعبر عن بالغ القلق إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه لغزة
آخر الأخبار
2025-10-02
الخارجية البريطانية تعبر عن بالغ القلق إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه لغزة
0
آخر الأخبار
07:07
لابيد: هناك الخير والشر في العالم وعندما تقف مع حماس أو حزب الله أو النظام الإيراني فأنت تقف مع الشر أما عندما تقف مع إسرائيل فأنت تقف في صف العدالة
آخر الأخبار
07:07
لابيد: هناك الخير والشر في العالم وعندما تقف مع حماس أو حزب الله أو النظام الإيراني فأنت تقف مع الشر أما عندما تقف مع إسرائيل فأنت تقف في صف العدالة
0
أخبار لبنان
2025-09-17
كرامي اجتمعت مع وفد مشترك من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والاتحاد الأوروبي.. وهذا ما تم بحثه
أخبار لبنان
2025-09-17
كرامي اجتمعت مع وفد مشترك من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والاتحاد الأوروبي.. وهذا ما تم بحثه
0
آخر الأخبار
14:48
سلامة لـ #عشرين_30 : لم نحاول المشاركة في قِمة القاهرة فهي بمثابة مهرجان لترامب وتعويض له لعدم حصوله على جائزة نوبل وما حصل سننساه غدًا
آخر الأخبار
14:48
سلامة لـ #عشرين_30 : لم نحاول المشاركة في قِمة القاهرة فهي بمثابة مهرجان لترامب وتعويض له لعدم حصوله على جائزة نوبل وما حصل سننساه غدًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
03:36
هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
0
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
03:20
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
0
أخبار دولية
14:57
ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة
أخبار دولية
14:57
ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها
تقارير نشرة الاخبار
14:36
لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:35
ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
14:30
شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
2
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
3
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
4
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
5
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
6
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
أخبار لبنان
14:09
بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)
7
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
8
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More