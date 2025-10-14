زعيمة المعارضة الفنزويلية: مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه"

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو لوكالة فرانس برس الإثنين بعيد أيام من فوزها بجائزة نوبل للسلام للعام 2025 إنّها واثقة من أنّ الرئيس نيكولاس مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه".



وقالت ماتشادو التي تعيش في الخفاء منذ أكثر من عام إنّ "مادورو لديه حاليا فرصة للمضيّ قدما نحو انتقال سلمي. بالتفاوض أو بدونه، سيغادر السلطة".

