وزير خارجية ماليزي: نأمل أن توقع تايلاند وكمبوديا على اتفاق لوقف إطلاق النار خلال قمة آسيان

أكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن ماليزيا والولايات المتحدة ستعملان على تسهيل اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا.



وعبر عن أمله في أن يتم التوقيع على الاتفاق في خلال الاجتماع القادم لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الفترة من 26 إلى 28 تشرين الأول.



وتصاعد التوتر بين تايلاند وكمبوديا حول نقاط غير مرسّمة على حدودهما البرية التي تمتد لنحو 817 كيلومترا ليتحول إلى صراع أسفر عن سقوط قتلى واستمر خمسة أيام في يوليو تموز الماضي.