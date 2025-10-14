الأخبار
أميركا والصين تتبادلان فرض رسوم بالموانئ مما يفاقم أزمات الشحن البحري

أخبار دولية
2025-10-14 | 06:48
أميركا والصين تتبادلان فرض رسوم بالموانئ مما يفاقم أزمات الشحن البحري

بدأت الولايات المتحدة والصين فرض رسوم إضافية بالموانئ على شركات الشحن عبر المحيطات والتي تنقل كل شيء من ألعاب العطلات إلى النفط الخام، مما يجعل أعالي البحار جبهة رئيسية في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت الصين إنها بدأت في تحصيل رسوم خاصة على السفن التي تملكها أو تشغلها أو تبنيها جهات أميركية أو ترفع علم الولايات المتحدة، لكنها أوضحت أن السفن التي تبنيها الصين ستُعفى من الرسوم.

وفي التفاصيل التي نشرها التلفزيون المركزي الصيني اليوم الثلاثاء، حددت الصين حالات بعينها للإعفاءات والتي تشمل أيضا السفن الفارغة التي تدخل أحواض بناء السفن الصينية للخضوع لأعمال إصلاح.

وسيتم تحصيل رسوم الموانئ الإضافية التي فرضتها الصين في أول ميناء دخول في رحلة واحدة أو للرحلات الخمس الأولى لكل عام، بعد دورة فوترة سنوية تبدأ في 17 أبريل نيسان.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين لتخفيف هيمنتها على قطاع النقل البحري حول العالم وتعزيز بناء السفن الأميركية.

