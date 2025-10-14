الكرملين رحّب برغبة ترامب في البحث عن تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا

رحّب الكرملين برغبة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في التركيز على البحث عن تسوية سلمية، لإنهاء الصراع في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين إنّ روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات.



وعبّر عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من التأثير على أوكرانيا في مسعاها للتوصل إلى اتفاق سلام.