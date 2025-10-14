الأخبار
وصول الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء حرب غزة

2025-10-14
وصول الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء حرب غزة
وصول الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء حرب غزة

وصلت الدفعة الأولى من جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء حرب غزة، بعد تسليم إسرائيل لها، وفق ما أعلنت السلطات الصحية المحلية في غزة لرويترز.
 
ولا تزال إسرائيل تحتجز مئات الجثث لفلسطينيين قُتلوا منذ السابع من تشرين الأول 2023، بما في ذلك جثث مقاتلين شاركوا في الهجوم والحرب التي تلته.

