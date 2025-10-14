ثلاثة مسؤولين إسرائيليين: معبر رفح في غزة سيظل مغلقًا الأربعاء وسيتم تقليص تدفق المساعدات

أكّد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أنّ معبر رفح الحدوديّ بين مصر وغزة سيظل مغلقًا الأربعاء.



كما أعلنوا أنّ تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطينيّ سيتقلص.



وأوضح المسؤولون أنّ هذه الإجراءات اتخذت ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لعدم تسليمها رفات رهائن تحتجزهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.