ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة وسط حالة من الغموض تكتنف اتفاق وقف إطلاق النار مع تأخير إسرائيل للمساعدات وتشديد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبضتها على القطاع.