ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن

أخبار دولية
2025-10-14 | 13:29
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة وسط حالة من الغموض تكتنف اتفاق وقف إطلاق النار مع تأخير إسرائيل للمساعدات وتشديد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبضتها على القطاع. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

المرحلة

الثانية

اتفاق

آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة
15:41

غارة اسرائيلية استهدفت منطقة الحضايا بين وادي جيلو ويانوح شرق مدينة صور

LBCI
آخر الأخبار
15:35

مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري

LBCI
أخبار لبنان
15:33

وزارة الاتّصالات تطلق مشروع ‎5G‎ الوطني بالتعاون مع" ألفا" و"تاتش"

LBCI
آخر الأخبار
15:28

ترامب: تحدثت إلى حماس وأخبروني أنهم سيتخلون عن السلاح

أخبار دولية
15:20

ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف

LBCI
أخبار دولية
15:14

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يتجه لنقطة التقاء شمال غزة لتسلم رفات رهائن

LBCI
أخبار دولية
14:37

أدرعي: طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
14:26

اسرائيل تعيّن عقيد من الحرس الرئاسي الفلسطيني قائدًا لمعبر رفح

تقارير نشرة الاخبار
14:02

البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول

LBCI
آخر الأخبار
12:28

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بأنها لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الأربعاء وهو نصف العدد المتفق عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-13

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

تقارير نشرة الاخبار
14:09

في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

البساط: المباحثات مع الـ IMF ايجابية ومسار الاصلاح الاقتصاديّ بدأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

وزير العدل السوريّ في بيروت والاولوية إطلاق الموقوفين السوريين من السجون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

ابرز مفاتيح المخدرات في جبل لبنان: اسماؤهم وخارطة عملهم

LBCI
أخبار لبنان
03:45

بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة

LBCI
اقتصاد
02:16

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
06:05

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات

LBCI
خبر عاجل
06:26

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 14-10-2025

LBCI
آخر الأخبار
06:09

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد وقد يكون حصل وهناك علامة استفهام ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود اي بكتيريا

LBCI
خبر عاجل
06:24

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين

