تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور شمال العراق

أخبار دولية
2025-10-14 | 13:23
تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور شمال العراق

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن العراق أبلغت عن تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور بين دواجن في شمال البلاد.
 
وقالت المنظمة، نقلًا عن تقرير صادر عن السلطات العراقية، أن السلالة (إتش5إن1) شديدة الضراوة من إنفلونزا الطيور رُصدت بين أسراب في بلدة بعشيقة، وأدت إلى نفوق 12 ألف طائر.
 
وأعلنت إيران أيضًا تفشي السلالة نفسها هذا الشهر. 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

سلالة

إنفلونزا

الطيور

العراق

