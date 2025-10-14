اسرائيل تعيّن عقيد من الحرس الرئاسي الفلسطيني قائدًا لمعبر رفح

أكدت اسرائيل تعيين العقيد احمد حمودة، من الحرس الرئاسي الفلسطيني ومن مقربي ابو مازن، قائدًا لمعبر رفح.



وأشارت الى أن معه ما بين 150-200 شرطي من السلطة الفلسطينية بينهم من التحق بدورة تدريب في مصر.