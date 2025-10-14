الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة

أخبار دولية
2025-10-14 | 01:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة.

وردّا على سؤال بشأن ما أعلنه زيلينسكي لتوّه من أنّه سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من شرم الشيخ في مصر "أعتقد ذلك، نعم".

وكان الرئيس الأوكراني أعلن أنه سيتوجّه إلى واشنطن للقاء ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عُقد في كييف الى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع".

وأضاف: "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس"، بدون أن يكشف أيّ تفاصيل.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب الجمعة، مشيرا الى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أميركيين.

أخبار دولية

سيلتقي

زيلينسكي

البيت

الأبيض

الجمعة

LBCI التالي
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
حركة "جيل زد 212" تعتزم استئناف احتجاجاتها السبت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-09

البيت الأبيض: ترامب سيخضع لفحص طبي الجمعة وقد يسافر إلى الشرق الأوسط بعد ذلك

LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

البيت الأبيض: ترامب سيتناول العشاء الجمعة مع رئيس الوزراء القطري

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

البيت الأبيض: نتنياهو أبلغ ترامب أنه يريد تحقيق السلام بسرعة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

البيت الأبيض: أكدنا لقطر أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:20

آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
00:58

حركة "جيل زد 212" تعتزم استئناف احتجاجاتها السبت

LBCI
أخبار دولية
00:52

فنزويلا تغلق سفارتها في أوسلو بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة

LBCI
أخبار دولية
00:50

إيران: دعوة ترامب للحوار تتناقض مع سلوك واشنطن "العدائي والإجرامي"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:45

بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة

LBCI
آخر الأخبار
04:30

الجيش الإسرائيلي: رصد عدد من المشتبه بهم الذين عبروا الخط الأصفر واقتربوا من القوات المشاركة في عمليات بشمال قطاع غزة

LBCI
أمن وقضاء
15:27

الجيش: توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بعد اطلاقه النار على دورية لقوى الأمن الداخلي في السعديات

LBCI
أخبار دولية
00:58

حركة "جيل زد 212" تعتزم استئناف احتجاجاتها السبت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:36

هذا ما قاله جابر للـLBCI عن اليوم الأول من إجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن

LBCI
أخبار دولية
03:20

آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

LBCI
أخبار دولية
14:57

ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

LBCI
أخبار لبنان
03:45

بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

LBCI
أخبار لبنان
14:09

بعد قرار وزارة الصحة... اليكم نتائج الفحوصات المخبرية لمياه "تنورين" (صور)

LBCI
اقتصاد
02:16

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More