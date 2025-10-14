الأخبار
ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة
أخبار دولية
2025-10-14 | 01:05
ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة
أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة.
وردّا على سؤال بشأن ما أعلنه زيلينسكي لتوّه من أنّه سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من شرم الشيخ في مصر "أعتقد ذلك، نعم".
وكان الرئيس الأوكراني أعلن أنه سيتوجّه إلى واشنطن للقاء ترامب ومسؤولين آخرين في قطاعي الطاقة والدفاع.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عُقد في كييف الى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "سألتقي الرئيس ترامب في واشنطن هذا الأسبوع".
وأضاف: "نحتاج إلى مناقشة سلسلة من الإجراءات التي أودّ اقتراحها على الرئيس"، بدون أن يكشف أيّ تفاصيل.
وأعرب زيلينسكي عن أمله في لقاء ترامب الجمعة، مشيرا الى أنه سيعقد "اجتماعات أخرى" مع مسؤولين أميركيين.
أخبار دولية
سيلتقي
زيلينسكي
البيت
الأبيض
الجمعة
التالي
آخر المعطيات حول ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
حركة "جيل زد 212" تعتزم استئناف احتجاجاتها السبت
السابق
