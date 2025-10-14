أدرعي: طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة

أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة حيث ستُسلِّم أفرادها عدد من التوابيت التي تعود إلى مختطفين شهداء.



وطالب حركة "حماس" بالوفاء بالاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة "لإعادة كافة المختطفين الشهداء".