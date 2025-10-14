الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يتجه لنقطة التقاء شمال غزة لتسلم رفات رهائن

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء في شمال قطاع غزة لتسلم رفات رهائن متوفين.ولم يكشف الجيش عن عدد الجثث المقرر أن يتسلمها الصليب الأحمر.