ترامب يجدد التعبير عن خيبة أمله حيال بوتين

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض.وقال إن بوتين ببساطة غير راغب في إنهاء حربه على أوكرانيا.وأضاف ترامب: "انظروا، أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني وفلاديمير جمعتنا علاقة جيدة للغاية، وربما لا تزال كذلك".وأوضح أنه على بوتين أن يسوي هذه الحرب، "تعلمون أن لديهم طوابير طويلة تنتظر الحصول على البنزين في روسيا الآن... وفجأة سينهار اقتصاده".