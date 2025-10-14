الأخبار
ترامب يجدد التعبير عن خيبة أمله حيال بوتين
أخبار دولية
2025-10-14 | 17:08
ترامب يجدد التعبير عن خيبة أمله حيال بوتين
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض.
وقال إن بوتين ببساطة غير راغب في إنهاء حربه على أوكرانيا.
وأضاف ترامب: "انظروا، أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني وفلاديمير جمعتنا علاقة جيدة للغاية، وربما لا تزال كذلك".
وأوضح أنه على بوتين أن يسوي هذه الحرب، "تعلمون أن لديهم طوابير طويلة تنتظر الحصول على البنزين في روسيا الآن... وفجأة سينهار اقتصاده".
آخر الأخبار
2025-09-18
ترامب يعرب عن خيبة أمل كبرى من نظيره الروسي
أخبار دولية
2025-09-02
ترامب يقول إنّه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه بوتين
أخبار دولية
2025-09-30
قاض أميركيّ أصدر حكمًا: إدارة ترامب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركيّ
أخبار دولية
2025-09-30
البابا يعبر عن أمله في أن تقبل حماس بخطة ترامب للسلام
أخبار دولية
00:56
نتنياهو: اتفقنا على “منح السلام فرصة” ولتنفيذ الجزء الثاني من الخطة سلميًا
أخبار دولية
00:29
الحكومة في كوريا الجنوبية تسعى إلى الحصول على إمدادات مستقرة من العناصر الأرضية النادرة
أخبار دولية
00:25
انفجار سيارة أمام مركز تجاريّ في الإكوادور
أخبار دولية
00:21
إسرائيل: المضي في فتح معبر رفح والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
فنّ
2025-09-15
"حبي اللامتناهي"… نادين نسيب نجيم تعايد ابنها بطريقة مميزة (فيديو)
أخبار لبنان
2025-09-26
بري دعا الى جلسة عامة الاثنين في ٢٩ الحالي
صحة وتغذية
2025-10-06
دراسة تكشف: تغيّر شكل الدماغ مع التقدم في العمر قد يكون مؤشراً مبكراً على الخرف
صحة وتغذية
2025-10-02
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
أخبار لبنان
00:14
وزير المال من واشنطن: طريقنا واضح وهو كسب الثقة وإعادة بناء الدولة وازدهار الاقتصاد اللبنانيّ
أخبار دولية
15:20
ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف
تقارير نشرة الاخبار
14:09
في عرمون درب جديد يعيد احياء تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
14:06
هكذا اضفى ترامب الاجواء الطريفة على قمة تاريخية
تقارير نشرة الاخبار
14:05
غزة.. العودة إلى ما تبقى من البيوت
تقارير نشرة الاخبار
14:04
قطاع غزة رهينة الانتظار خطة ترامب في مهب الاقتتال والانقسام
تقارير نشرة الاخبار
14:02
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ولسنا في فجوة مالية بل بأزمة سيول
تقارير نشرة الاخبار
14:01
البساط: المباحثات مع الـ IMF ايجابية ومسار الاصلاح الاقتصاديّ بدأ
أخبار لبنان
03:45
بعد قرارها المتعلق بشركة "تنورين"... هذا ما أوضحته وزارة الصحة
اقتصاد
02:16
انخفاض في أسعار المحروقات...
خبر عاجل
06:05
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: العينة التي تم الإستناد إليها لم تسحب وفقًا للأصول المعتمدة وبحضور أي ممثل من الشركة والفحص الذي بني عليه القرار يجعل النتائج غير دقيقة وصالحة لتبنى عليها إستنتاجات
خبر عاجل
06:26
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا
آخر الأخبار
15:35
مصدران عسكريان من الجانب اللبناني للـ LBCI: الاتصالات مع الجانب السوري مستمرة لاعادة الفتيين الذين تم توقيفهما على الحدود الشرقية من الجانب السوري
خبر عاجل
16:49
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
آخر الأخبار
06:09
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد وقد يكون حصل وهناك علامة استفهام ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود اي بكتيريا
خبر عاجل
06:24
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نطالب الوزارة بتحقيق علمي والقرار كان مفاجئًا فمسار الأمور لم يكن يوحي بالوصول إلى الإقفال
