ترامب: مقتل 6 في غارة على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات قبالة فنزويلا

أخبار دولية
2025-10-14 | 17:03
ترامب: مقتل 6 في غارة على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات قبالة فنزويلا
ترامب: مقتل 6 في غارة على قارب يشتبه في تهريبه مخدرات قبالة فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن غارة أميركية على قارب قبالة سواحل فنزويلا أسفرت عن مقتل ستة يشتبه في أنهم مهربو مخدرات، وهي أحدث عملية من نوعها في الأسابيع القليلة الماضية في وقت تعزز فيه واشنطن قواتها العسكرية في المنطقة.
 
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن القوات شنت الهجوم على منظمة مصنفة إرهابية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن أي جماعة.
 
وأوضح ترامب أن المخابرات أكدت أن السفينة كانت تتاجر بالمخدرات، وكانت مرتبطة بشبكات إرهابية غير مشروعة لتهريب المخدرات.

ولم يقدم أي دليل لما قاله.

ونشر ترامب مقطع فيديو مدته 30 ثانية تقريبًا تظهر فيه سفينة ثابتة في مسطح مائي تتعرض لقذيفة قبل أن تنفجر. 
 
وكشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في الآونة الأخيرة للكونجرس أن ترامب قرر أن الولايات المتحدة منخرطة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات.
 



أخبار دولية

يشتبه

تهريبه

مخدرات

قبالة

فنزويلا

