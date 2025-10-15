الكرملين: بوتين والشرع سيناقشان وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال محادثات في موسكو في وقت لاحق.ولروسيا قاعدتان عسكريتان رئيسيتان في سوريا هما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية إلى جانب قاعدة بحرية في طرطوس.