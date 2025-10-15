الأخبار
الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن

أخبار دولية
2025-10-15 | 06:24
الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن
الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث الأربع التي تسلمناها من حماس لا تخص أيا من الرهائن

أكد الجيش الإسرائيلي أن إحدى الجثث الأربع التي تسلمها من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الثلاثاء لا تخص أيا من الرهائن الذين كانوا محتجزين لدى الحركة.
 
وطالب الحركة الفلسطينية ببذل كل الجهود لإعادة رفات الرهائن المتبقين.
 

أخبار دولية

الإسرائيلي:

الجثث

الأربع

تسلمناها

الرهائن

