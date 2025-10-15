كتائب القسام: سنسلم رفات رهينتين في غزة مساء اليوم الأربعاء

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قررت تسليم رفات رهينتين في قطاع غزة الساعة 2200 بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش) في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.



وأضافت كتائب القسام في بيان: "قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة عند الساعة 10 مساء".

