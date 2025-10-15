الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مدغشقر "بمفعول فوري" بعد الانقلاب

علّق الاتحاد الإفريقي عضوية مدغشقر في مؤسساته "بمفعول فوري"، على ما أعلن رئيس مفوضيته لوكالة فرانس برس، غداة استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته الرئيس أندري راجولينا.



وأعلنت وحدة خاصة في جيش مدغشقر بقيادة الكولونيل ميكاييل راندريانيرينا الثلاثاء استيلاءها على السلطة، مباشرة بعد قرار الجمعية الوطنية عزل الرئيس راجولينا الذي يُعتقد أنه غادر البلد.



وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف لوكالة فرانس برس إن "عضوية مدغشقر عُلِّقَت بأثر فوري".