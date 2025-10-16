مصرع 10 أشخاص بحريق في ناقلة نفط قيد التصليح في إندونيسيا

قُتل 10 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح في غرب أندونيسيا فجر الأربعاء من جرّاء حريق اندلع في ناقلة نفط كانت تخضع للتصليح، بحسب ما أعلنت الشرطة.



وقال قائد الشرطة زينال أريفين إنّ ألسنة اللهب شوهدت في عنبر السفينة "إم تي فيدرال 2" قرابة الساعة 4:30 من فجر الأربعاء (21,30 ت غ الثلاثاء)، مشيرا إلى أنّ إخماد الحريق استغرق حوالى ساعة.



وأضاف أنّ الحريق اندلع بينما كانت الناقلة تخضع لعملية تصليح في حوض بناء السفن في باتام، الجزيرة القريبة من سنغافورة.



وتابع "بدأنا تحقيقا لتحديد سبب الحريق".