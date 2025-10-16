ترامب يزور اليابان في نهاية تشرين الأول

يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليابان في نهاية تشرين الأول الجاري قبل أن يشارك في كوريا الجنوبية في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، بحسب ما أعلنت واشنطن الأربعاء.



وقال وزير المالية الأميركي سكوت بيسنت خلال فعالية في واشنطن بثّتها شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية إنّ "الرئيس سيقوم بزيارة لليابان، وبعد ذلك سيتوجه إلى كوريا الجنوبية لحضور قمّة آبيك، حيث سيلتقي القادةُ".



وتُعقد قمّة آبيك يومي 31 تشرين الأول والأول من تشرين الثاني، لكنّ التاريخ المحدّد لزيارة ترامب إلى اليابان غير معروف.