ترامب: مودي وعد بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي، وذلك بعيد أشهر من فرض سيّد البيت الأبيض رسوما جمركية عقابية على هذه المشتريات.



وردّا على سؤال، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض "كنت مستاء من شراء الهند للنفط، وقد أكّد لي (مودي) اليوم أنّهم لن يشتروا النفط من روسيا".



وأضاف "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام. الآن، عليّ أن أقنع الصين بأن تفعل الأمر نفسه".



وأوضح الرئيس الأميركي أنه "لا يمكن القيام بهذا الأمر على الفور. إنها عملية تستغرق بعض الوقت، لكنها ستنتهي قريبا".



ولم تؤكّد الهند في الحال ما أعلنه الرئيس الأميركي.



وكان مودي التقى السبت السفير الأميركي الجديد في نيودلهي سيرجيو غور، المقرّب من ترامب، بعيد ساعات قليلة من وصوله إلى نيودلهي.