ترامب: مودي وعد بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي
أخبار دولية
2025-10-16 | 00:34
ترامب: مودي وعد بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي، وذلك بعيد أشهر من فرض سيّد البيت الأبيض رسوما جمركية عقابية على هذه المشتريات.
وردّا على سؤال، قال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض "كنت مستاء من شراء الهند للنفط، وقد أكّد لي (مودي) اليوم أنّهم لن يشتروا النفط من روسيا".
وأضاف "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام. الآن، عليّ أن أقنع الصين بأن تفعل الأمر نفسه".
وأوضح الرئيس الأميركي أنه "لا يمكن القيام بهذا الأمر على الفور. إنها عملية تستغرق بعض الوقت، لكنها ستنتهي قريبا".
ولم تؤكّد الهند في الحال ما أعلنه الرئيس الأميركي.
وكان مودي التقى السبت السفير الأميركي الجديد في نيودلهي سيرجيو غور، المقرّب من ترامب، بعيد ساعات قليلة من وصوله إلى نيودلهي.
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
03:11
الهند تؤكّد بعد تصريحات ترامب بشأن شراء النفط الروسي أن أولويتها "مصلحة المستهلك الهندي"
أخبار دولية
03:11
الهند تؤكّد بعد تصريحات ترامب بشأن شراء النفط الروسي أن أولويتها "مصلحة المستهلك الهندي"
0
آخر الأخبار
2025-09-23
ترامب: الهند والصين تمولان حرب أوكرانيا بشرائهما النفط الروسي
آخر الأخبار
2025-09-23
ترامب: الهند والصين تمولان حرب أوكرانيا بشرائهما النفط الروسي
0
أخبار دولية
2025-09-04
ترامب: على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسيّ
أخبار دولية
2025-09-04
ترامب: على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسيّ
0
أخبار دولية
2025-09-25
ترامب يحضّ إردوغان على وقف شراء النفط الروسي
أخبار دولية
2025-09-25
ترامب يحضّ إردوغان على وقف شراء النفط الروسي
0
أخبار دولية
04:44
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
أخبار دولية
04:44
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
0
أخبار دولية
04:30
"تلفزيون سوريا": مقتل 4 أفراد من الجيش باستهداف حافلة شرق دير الزور
أخبار دولية
04:30
"تلفزيون سوريا": مقتل 4 أفراد من الجيش باستهداف حافلة شرق دير الزور
0
أخبار دولية
03:11
الهند تؤكّد بعد تصريحات ترامب بشأن شراء النفط الروسي أن أولويتها "مصلحة المستهلك الهندي"
أخبار دولية
03:11
الهند تؤكّد بعد تصريحات ترامب بشأن شراء النفط الروسي أن أولويتها "مصلحة المستهلك الهندي"
0
أخبار دولية
03:10
ترامب يوافق على عمليات سرية للسي آي إيه ضد فنزويلا
أخبار دولية
03:10
ترامب يوافق على عمليات سرية للسي آي إيه ضد فنزويلا
0
حال الطقس
2025-09-12
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-09-12
الحرارة إلى انخفاض... هذه تفاصيل الطقس
0
آخر الأخبار
03:58
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مئات المدارس أعادت أقساطها إلى ما كانت عليه في عام 2019 فيما رواتب المعلمين لم تتحسّن
آخر الأخبار
03:58
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مئات المدارس أعادت أقساطها إلى ما كانت عليه في عام 2019 فيما رواتب المعلمين لم تتحسّن
0
أخبار لبنان
2025-10-14
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
أخبار لبنان
2025-10-14
بهاء الحريري: صفحة على فيسبوك تنتحل شخصيتي وتدعي توزيع مساعدات مالية وطلب بيانات شخصية من المواطنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
0
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!
0
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سيناريو لبنان... هل يتكرر في غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سيناريو لبنان... هل يتكرر في غزة؟
1
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
أخبار لبنان
06:30
وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين
2
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
3
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
4
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
5
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
6
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
8
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
