زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات مقاطعة بابوا الإندونيسية الخميس، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، دون إصدار تحذير من حدوث تسونامي أو تقارير فورية عن أضرار.



وقال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إن مركز الزلزال الذي وقع قرابة الساعة 14,48 بالتوقيت المحلي (05,48 بتوقيت غرينتش)، كان على مسافة نحو 200 كيلومتر من جايابورا وعلى عمق 35 كيلومترا.



وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد عالية.



وفيما أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغت 6,5 درجات وعمقه 35 كيلومترا، أفادت وكالة BMKG الإندونيسية التي لم تعلن بعد حدوث أي هزات ارتدادية، بأن قوة الهزة بلغت 6,4 درجات وعمقه 16 كيلومترا.