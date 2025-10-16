إسرائيل تؤكد التعرف على هوية رهينتين إسرائيليين تسلمت جثتيهما الأربعاء



أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس التعرف على هويتَي الرهينتين إنبار هايمان ومحمد الأطرش اللذين سلمت حركة حماس جثتيهما مساء الأربعاء.



وأورد الجيش في بيان أنه "بعد انتهاء عملية التعرف على الهوية التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي... أبلغ ممثلو تساحال عائلتي إنبار هايمان والسارجنت محمد الأطراس أنه تمت استعادة جثتيهما لدفنهما".



وكانت إنبار هايمان، رسامة الغرافيتي المتحدرة من حيفا في الـ27 من العمر عندما قتلت في مهرجان نوفا الموسيقي خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023، فيما لقي محمد الأطرش وهو جندي من البدو عمره 39 عاما وأب لـ13 طفلا، حتفه في القتال أثناء الهجوم، وأُبلغت عائلته بمقتله في حزيران 2024.



ونقلت جثتا الرهينتين إلى قطاع غزة.