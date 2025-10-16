"تلفزيون سوريا": مقتل 4 أفراد من الجيش باستهداف حافلة شرق دير الزور

اعلنت "روسيا اليوم"نقلا عن تلفزيون سوريا اليوم بـ"مقتل 4 من أفراد الجيش السوري جراء استهداف حافلة بعبوة ناسفة قرب بلدة سعلو شرق مدينة دير الزور".



بدورها أفادت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادر، ب"مقتل وإصابة عدد من حراس منشأة نفطية تابعة لوزارة الطاقة باستهداف مجهول لحافلة مبيتهم على طريق دير الزور ـ الميادين".