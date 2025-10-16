زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك

يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة لواشنطن اعتبارا من الخميس ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الجمعة بشأن التسليم المحتمل لصواريخ توماهوك لبلاده، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير وكالة فرانس برس.



وسيصل زيلينسكي إلى العاصمة الأميركية الخميس للقاء ممثلين لقطاع الصناعات الدفاعية، وفق المسؤول الذي طلب عدم الكشف هويته، مضيفا أن الهدف هو معرفة "متى ستكون الإمدادات ممكنة فعليا".