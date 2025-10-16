الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
أخبار دولية
2025-10-16 | 04:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة لواشنطن اعتبارا من الخميس ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الجمعة بشأن التسليم المحتمل لصواريخ توماهوك لبلاده، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير وكالة فرانس برس.
وسيصل زيلينسكي إلى العاصمة الأميركية الخميس للقاء ممثلين لقطاع الصناعات الدفاعية، وفق المسؤول الذي طلب عدم الكشف هويته، مضيفا أن الهدف هو معرفة "متى ستكون الإمدادات ممكنة فعليا".
أخبار دولية
واشنطن
الخميس
وسيبحث
ترامب
الجمعة
تسليم
أوكرانيا
صواريخ
توماهوك
التالي
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جاء بعد خطأ في تحديد طبيعة هدف مشتبه به
"تلفزيون سوريا": مقتل 4 أفراد من الجيش باستهداف حافلة شرق دير الزور
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:16
مسؤول أميركي للجزيرة: إدارة الرئيس ترامب لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن منح أوكرانيا صواريخ توماهوك
آخر الأخبار
12:16
مسؤول أميركي للجزيرة: إدارة الرئيس ترامب لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن منح أوكرانيا صواريخ توماهوك
0
آخر الأخبار
2025-10-12
زيلينسكي: سنستخدم صواريخ توماهوك فقط لتحقيق أهداف عسكرية وليس لمهاجمة مدنيين في روسيا
آخر الأخبار
2025-10-12
زيلينسكي: سنستخدم صواريخ توماهوك فقط لتحقيق أهداف عسكرية وليس لمهاجمة مدنيين في روسيا
0
أخبار دولية
2025-09-29
روسيا: نراقب الإمدادات المحتملة من صواريخ توماهوك الأميركية إلى أوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-29
روسيا: نراقب الإمدادات المحتملة من صواريخ توماهوك الأميركية إلى أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-09-29
فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-29
فانس: الولايات المتحدة تدرس إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:46
بوتين: روسيا لا تزال "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط رغم العقوبات
أخبار دولية
07:46
بوتين: روسيا لا تزال "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط رغم العقوبات
0
أخبار دولية
07:39
إسرائيل أعادت ثلاثين جثمانا إضافيا لفلسطينيين إلى قطاع غزة
أخبار دولية
07:39
إسرائيل أعادت ثلاثين جثمانا إضافيا لفلسطينيين إلى قطاع غزة
0
أخبار دولية
07:31
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويتين لحجب الثقة
أخبار دولية
07:31
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويتين لحجب الثقة
0
أخبار دولية
07:25
روسيا تعلن تنفيذ ضربة واسعة النطاق خلال الليل على منشآت غاز أوكرانية
أخبار دولية
07:25
روسيا تعلن تنفيذ ضربة واسعة النطاق خلال الليل على منشآت غاز أوكرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-16
سلام: لا أحد مخوّل بحمل السلاح إلا الأجهزة الأمنية الرسمية
أخبار لبنان
2025-09-16
سلام: لا أحد مخوّل بحمل السلاح إلا الأجهزة الأمنية الرسمية
0
أخبار لبنان
2025-09-08
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
أخبار لبنان
2025-09-08
مصدر أميركي للـLBCI: لا صحّة للتخلّي عن ورقة براك… والتنسيق مستمرّ مع أورتاغوس
0
فنّ
2025-10-10
محمد سامي يفاجئ مي عمر بهدية فاخرة في عيد ميلادها... سيارة "رولز رويس"! (صورة)
فنّ
2025-10-10
محمد سامي يفاجئ مي عمر بهدية فاخرة في عيد ميلادها... سيارة "رولز رويس"! (صورة)
0
اقتصاد
2025-09-26
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
2025-09-26
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
آخر الأخبار
06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
0
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
0
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
2
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
3
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
4
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
5
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
7
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
8
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More