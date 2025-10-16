الأخبار
مسؤول روسي: هجمات أوكرانية تقطع الكهرباء عن خيرسون
أخبار دولية
2025-10-16 | 10:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤول روسي: هجمات أوكرانية تقطع الكهرباء عن خيرسون
أعلن مسؤول روسي كبير أن نحو 84 ألف شخص ما زالوا من دون كهرباء في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية، وذلك عقب ضربات أوكرانية استهدفت بنية تحتية للطاقة هذا الأسبوع.
وقال فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عينته روسيا للمنطقة، إن الهجمات الأوكرانية التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء تسببت في إتلاف محطة كهرباء فرعية، مما أدى في البداية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرابة 100 ألف شخص في 96 منطقة سكنية.
أخبار دولية
كهرباء
روسيا
خيرسون الأوكرانية
التالي
ترامب يزور اليابان في نهاية تشرين الأول
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بإعداد خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-10-11
شركة أوكرانية: عودة الكهرباء إلى 240 ألف منزل في أوديسا بعد هجوم روسي
0
أخبار دولية
2025-10-10
هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات على كييف وانقطاع الكهرباء جزئيا عنها
0
أخبار دولية
2025-10-01
انقطاع الكهرباء عن موقع تشيرنوبيل النووي بعد هجوم روسي
0
آخر الأخبار
2025-10-01
كييف: إنقطاع الكهرباء عن موقع تشيرنوبيل النووي بعد هجوم روسي
اخترنا لكم
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
0
أخبار دولية
13:40
مسؤول إيراني كبير أجرى محادثات مع بوتين في موسكو
0
أخبار دولية
12:36
فرنسا تندد بأحكام السجن "التعسفية" على اثنين من مواطنيها في إيران
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
10:33
شيخ العقل التقى ابو فاعور وأكد والراعي أهمية "الشراكة الاقتصادية للجبل" وأوفد لمفتي الجمهورية
0
خبر عاجل
14:09
غارات اسرائيلية عنيفة بين انصار وسيناي في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025
0
أخبار دولية
11:47
فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
2
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
3
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
4
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
5
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
6
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
7
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
8
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
