مسؤول روسي: هجمات أوكرانية تقطع الكهرباء عن خيرسون

أعلن مسؤول روسي كبير أن نحو 84 ألف شخص ما زالوا من دون كهرباء في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية، وذلك عقب ضربات أوكرانية استهدفت بنية تحتية للطاقة هذا الأسبوع.



وقال فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عينته روسيا للمنطقة، إن الهجمات الأوكرانية التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء تسببت في إتلاف محطة كهرباء فرعية، مما أدى في البداية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرابة 100 ألف شخص في 96 منطقة سكنية.