ترامب وبوتين يتحدثان قبل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة طويلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، قبل يوم من زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المقررة للبيت الأبيض سعيا للحصول على مزيد من الدعم في حرب بلاده مع روسيا.



وسيلتقي زيلينسكي مع ترامب في محاولة للحصول على مزيد من الدعم العسكري، في وقت تصعد فيه كل من كييف وموسكو هجماتهما المكثفة على البنية التحتية للطاقة، بينما يواجه حلف شمال الأطلسي صعوبة في الرد على موجة الغارات الجوية الروسية.



وأكد ترامب أنه كان يجري المحادثة مع بوتين في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قائلا: "المحادثة مستمرة وطويلة، وسنُعلن تفاصيلها أنا والرئيس بوتين فور انتهائها".



وتسعى كييف للحصول على صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى، والتي من شأنها أن تضع موسكو ومدنا روسية كبرى في مرمى نيران الصواريخ الآتية من أوكرانيا.



وأعلن الرئيس الأميركي أنه من الممكن أن يزود أوكرانيا بالأسلحة في حال رفض بوتين المشاركة في مفاوضات جادة.