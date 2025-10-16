مسؤول إيراني كبير أجرى محادثات مع بوتين في موسكو

نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قوله إنه أجرى محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو اليوم.



وذكرت الوكالات أن لاريجاني سلم بوتين رسالة من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، من دون أن تكشف عن مضمون الرسالة.



وأفادت الوكالات بأن لاريجاني وبوتين ناقشا العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي.