فرنسا تندد بأحكام السجن "التعسفية" على اثنين من مواطنيها في إيران
أخبار دولية
2025-10-16 | 12:36
فرنسا تندد بأحكام السجن "التعسفية" على اثنين من مواطنيها في إيران
نددت فرنسا بأحكام سجن طويلة صدرت بحق اثنين من مواطنيها في إيران بتهم التجسس، قائلة إن التهم لا أساس لها من الصحة وإن العقوبة تعسفية.
وتحتجز إيران سيسيل كولر وشريكها جاك باريس منذ عام 2022، وهما من بين عشرات الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين احتجزتهم السلطات خلال السنوات الماضية، وغالبا ما يكون ذلك بتهم تتعلق بالتجسس.
وتقول جماعات حقوقية ودول غربية إن المحتجزين يُستخدمون أوراقا للمساومة، وهو ما تنفيه إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للصحفيين: "أود أن أبدي اهتماما خاصا لمواطنينا سيسيل كولر وجاك باريس، اللذين احتجزا لأكثر من ثلاث سنوات في إيران".
وأضاف: "لقد حُكم عليهما تعسفيا أول أمس فقط بالسجن لفترات طويلة جدا. إن التهم الموجهة إليهما، أيا كانت، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ونحن نطالب بالإفراج الفوري عنهما".
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية الثلاثاء أنه تم الحكم عليهما، على الرغم من أن باريس وطهران أشارتا إلى إحراز تقدم في محادثات للإفراج عنهما قبل أسبوع.
وأفادت الوكالة، من دون ذكر اسميهما على وجه التحديد، بأن المحكمة حكمت على مواطن فرنسي بالسجن لست سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، والسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والسجن 20 سنة بتهمة مساعدة أجهزة المخابرات الإسرائيلية.
وأشارت الوكالة الى أنه حُكم على الآخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، والسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والسجن 17 سنة بتهمة مساعدة أجهزة المخابرات الإسرائيلية.
أخبار دولية
فرنسا
السجن
إيران
سيسيل كولر
جاك باريس
آخر الأخبار
2025-09-16
فرنسا تندد بـ"حملة تدميرية لم يعد لها أي منطق عسكري" في غزة
آخر الأخبار
2025-09-16
فرنسا تندد بـ"حملة تدميرية لم يعد لها أي منطق عسكري" في غزة
0
آخر الأخبار
2025-10-06
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إطلاق فرنسيين اثنين مقابل إيراني معتقل في فرنسا "قيد المناقشة"
آخر الأخبار
2025-10-06
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إطلاق فرنسيين اثنين مقابل إيراني معتقل في فرنسا "قيد المناقشة"
0
أخبار دولية
2025-10-06
إيران: نبحث إطلاق فرنسيين اثنين مقابل إيرانية محتجزة في فرنسا
أخبار دولية
2025-10-06
إيران: نبحث إطلاق فرنسيين اثنين مقابل إيرانية محتجزة في فرنسا
0
آخر الأخبار
2025-10-13
مسؤول مشارك في العملية لـ"رويترز": من المتوقع إطلاق 250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم
آخر الأخبار
2025-10-13
مسؤول مشارك في العملية لـ"رويترز": من المتوقع إطلاق 250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
0
أخبار دولية
13:40
مسؤول إيراني كبير أجرى محادثات مع بوتين في موسكو
أخبار دولية
13:40
مسؤول إيراني كبير أجرى محادثات مع بوتين في موسكو
0
أخبار دولية
12:28
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
12:28
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
0
أخبار لبنان
10:33
شيخ العقل التقى ابو فاعور وأكد والراعي أهمية "الشراكة الاقتصادية للجبل" وأوفد لمفتي الجمهورية
أخبار لبنان
10:33
شيخ العقل التقى ابو فاعور وأكد والراعي أهمية "الشراكة الاقتصادية للجبل" وأوفد لمفتي الجمهورية
0
خبر عاجل
14:09
غارات اسرائيلية عنيفة بين انصار وسيناي في الجنوب
خبر عاجل
14:09
غارات اسرائيلية عنيفة بين انصار وسيناي في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15
تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن
تقارير نشرة الاخبار
14:21
سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025
0
أخبار دولية
11:47
فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"
أخبار دولية
11:47
فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"
1
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
2
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
3
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
4
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
5
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
6
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
خبر عاجل
08:31
الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري
7
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
8
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
