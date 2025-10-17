فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية دفاع

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السعودية تناقش اتفاقية دفاعية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ تأمل المملكة في التوصل إلى اتفاق عندما يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البيت الأبيض الشهر المقبل.