فرنسا وبريطانيا تعدان قرارا بالأمم المتحدة بشأن إرسال قوات إلى غزة

أعلنت فرنسا أنها تعكف بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.



وقال مستشاران أميركيان كبيران الأربعاء إنه مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.



وفي حديثه للصحفيين في باريس، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو الى أن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.



وأعلن أن "فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن".



وأوضح أن "المناقشات لا تزال جارية، ولا سيما مع الأميركيين والبريطانيين، لطرح مشروع قرار في الأيام المقبلة".



وقال مسؤول في البيت الأبيض الخميس إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مع عدد من الدول المهتمة بالمساهمة في هذه القوة.



وقال المسؤول: "نجري أيضا محادثات بشأن قرار محتمل لمجلس الأمن الدولي لدعم هذا الجهد".