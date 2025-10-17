الأخبار
فنزويلا تطلب من مجلس الأمن اعتبار الضربات الأميركية غير قانونية
أخبار دولية
2025-10-17 | 01:32
2
min
فنزويلا تطلب من مجلس الأمن اعتبار الضربات الأميركية غير قانونية
أظهرت رسالة اطلعت عليها "رويترز" أن فنزويلا طلبت من مجلس الأمن الدولي أن يصف الضربات الأميركية على قوارب قبالة سواحلها بأنها غير قانونية، وأن يصدر بيانا يدعم سيادتها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمر بتعزيزات كبيرة للجيش الأميركي في جنوب البحر الكاريبي، ونفذت القوات خمس ضربات على الأقل على قوارب وصفتها إدارة ترامب بأنها متورطة في تهريب المخدرات، من دون تقديم أدلة.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بتاريخ يوم الأربعاء، اتهم سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا واشنطن بقتل 27 شخصا على الأقل في الضربات التي استهدفت "قوارب مدنية تعبر المياه الدولية".
وطلب من المجلس "التحقيق" في الضربات "لتحديد طبيعتها غير القانونية" وإصدار بيان "يؤكد من جديد مبدأ الاحترام من دون قيود لسيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها"، بما في ذلك فنزويلا.
وفي كراكاس، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه على الرغم من أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية متورطة منذ فترة طويلة في انقلابات في دول حول العالم، فإنه لم تقر أي حكومة سابقة علنا بأنها أمرت الوكالة "بقتل وإسقاط وتدمير الدول".
واتهم مادورو وكالة المخابرات المركزية الأميركية بأنها مخولة بتنفيذ عمليات تستهدف السلم في فنزويلا.
ومع ذلك، لن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراء يتجاوز عقد اجتماعات بشأن الوضع لأن الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وعقد المجلس أولى اجتماعاته بشأن هذا التصعيد الأسبوع الماضي بناء على طلب من فنزويلا وروسيا والصين.
وخلاله، عللت الولايات المتحدة تصرفاتها بأنها تتفق مع المادة 51 من الميثاق المؤسس للأمم المتحدة الذي ينص على إبلاغ مجلس الأمن فورا بأي إجراء تتخذه الدول دفاعا عن النفس ضد هجوم مسلح.
أخبار دولية
فنزويلا
مجلس الأمن
الضربات الأميركية
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-09-19
إيران تعتبر تصويت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات "غير قانوني"
أخبار دولية
2025-09-03
ترامب: مقتل 11 إرهابي مخدّرات بضربة أميركية استهدفت قاربًا أبحر من فنزويلا
أخبار دولية
2025-10-10
كراكاس تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة مع واشنطن
أخبار دولية
2025-09-19
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بخوض "حرب غير معلنة" في الكاريبي
اخترنا لكم
أخبار دولية
04:02
مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية
أخبار دولية
02:54
رئيس وزراء المجر يعتزم التحدث مع بوتين اليوم قبل استضافة اجتماع مع ترامب
أخبار دولية
02:47
ملايين المناهضين لترامب يتظاهرون السبت في سائر أنحاء الولايات المتحدة
أخبار دولية
01:52
نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
زوارنا يقرأون الآن
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-15
وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة
خبر عاجل
03:53
بدء جلسة التحقيق مع هنيبعل القذافي في مكتب القاضي زاهر حماده في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
أمن وقضاء
04:05
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
بالفيديو
أمن وقضاء
04:05
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:26
غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم
أمن وقضاء
03:18
جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:21
سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين
الأكثر قراءة
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
