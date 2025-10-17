الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا

أخبار دولية
2025-10-17 | 01:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا

قُتل ثمانية عناصر من قوات الأمن النيجيرية في كمين نصبه مسلّحون في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلنت السلطات.

والقتلى الثمانية هم خمسة شرطيين وثلاثة من أعضاء مجموعة للدفاع الذاتي تؤازر القوات الحكومية.

وزامفارا، شأنها شأن ولايات أخرى في شمال غرب البلاد ووسطها، تعاني منذ سنوات من عنف جماعات إجرامية مسلّحة تُعرف محليا باسم "قطّاع الطرق" وهي متخصّصة في سرقة المواشي وعمليات الخطف مقابل الفدية.

وأعلنت السلطات أنّ المهاجمين أطلقوا النار ظهر الخميس على قافلة لقوات الأمن كانت تقوم بدورية على الطريق بين زامفارا وولاية كاتسينا المجاورة.

وقال حاكم زامفارا، داودا لاوال داري، في منشور على فيسبوك: "تلقيتُ الخبر المحزن بمقتل وثمانية من عناصر الأمن، من بينهم أفراد من الشرطة وحراس حماية المجتمع، الذين تعرضوا لكمين وقُتلوا على أيدي قطّاع طرق على الطريق الرابط بين غوساو وفونتوا".

وأكّدت الشرطة في بيان، مقتل خمسة من عناصرها في الكمين، من دون أن تذكر أعضاء مجموعة الدفاع الذاتي الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم.

وأشارت الى أنّ قوات الأمن ردّت على المهاجمين ممّا أسفر عن مقتل العديد منهم بينما لاذ الباقون بالفرار.

أخبار دولية

قوات الأمن

كمين مسلّح

نيجيريا

LBCI التالي
نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
فنزويلا تطلب من مجلس الأمن اعتبار الضربات الأميركية غير قانونية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-16

الجيش النيجيري: مقتل ثمانية مسلحين خلال كمين

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-13

فرانس برس: مقتل 12 جنديا على الأقل في كمين نصبته طالبان الباكستانية في شمال غرب باكستان

LBCI
أخبار دولية
2025-10-08

كمين في باكستان نصبه متشددون إسلاميون

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-06

مصدر أمني في حلب لـ"سانا": مقتل عنصر وإصابة ثلاثة من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف قوات "قسد" لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:02

مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية

LBCI
أخبار دولية
02:54

رئيس وزراء المجر يعتزم التحدث مع بوتين اليوم قبل استضافة اجتماع مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
02:47

ملايين المناهضين لترامب يتظاهرون السبت في سائر أنحاء الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
01:52

نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-15

وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة

LBCI
خبر عاجل
03:53

بدء جلسة التحقيق مع هنيبعل القذافي في مكتب القاضي زاهر حماده في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:26

غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:18

جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More