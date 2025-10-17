الكرملين يشير إلى مسائل كثيرة ينبغي تسويتها قبل قمة بين بوتين وترامب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة أنه ما زال هناك "مسائل كثيرة" ينبغي تسويتها قبل عقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في بودابست، مؤكدا في الوقت نفسه "العزم" على عقد لقاء بينهما.



وصرح بيسكوف للصحافيين إن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ماركو روبيو "سيباشران العمل على المسألة. سيجريان مكالمة هاتفية أولا ثم يلتقيان ويباشران بحث كل المسائل" مؤكدا أن "هناك مسائل كثيرة".