ثلاثة قتلى بانفجار في مبنى سكني ببوخارست

هزّ انفجار عدّة طوابق في مبنى سكني بالعاصمة الرومانية بوخارست الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، وفق ما أفادت خدمات الطوارئ التي رجّحت أن يكون تسرّب للغاز قد تسبب بالحادث.



وأدّى الانفجار إلى أضرار جسيمة في طابقين من المبنى المؤلف من ثمانية طوابق، ما جعل البناء مهدّدا بالانهيار ودفع السلطات إلى إجلاء السكان، إضافة إلى تلاميذ ومدرّسين في مدرسة ثانوية مجاورة في جنوب غرب العاصمة.



وقالت خدمات الإنقاذ إنّ عمليات البحث لا تزال جارية عن ضحايا محتملين، مشيرة إلى العثور على شخص محاصر تحت الأنقاض في الطابق السادس.



وأوضح رئيس دائرة الطوارئ الرومانية رائد عرفات أنّ الغاز هو السبب المرجّح للانفجار، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون من مكان الحادث أن "المبنى معرّض لخطر الانهيار، ولذلك يقوم عناصر الإطفاء بإخلائه بالكامل"، مشيرا إلى أنّ السلطات أغلقت المنطقة باعتبارها خطيرة.



وقال شاهد لوسائل إعلام محلية "ظننت أننا نتعرّض لقصف"، فيما قال آخرون إنهم اعتقدوا أنّ زلزالا وقع.