ترامب رفع دعوى جديدة على نيويورك تايمز
أخبار دولية
2025-10-17 | 10:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب رفع دعوى جديدة على نيويورك تايمز
رفع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب دعوى تشهير جديدة ضد صحيفة نيويورك تايمز.
وطالب بتعويض قدره 15 مليار دولار، بعد شهر من إعلان قاض فدراليّ أنّ دعواه الأولى"غير مناسبة وغير مقبولة".
وجاء في الدعوى أنّ "هذه الإجراءات القانونية تتعلق بعدد من التصريحات التشهيرية والكاذبة والضارة بحق الرئيس ترامب، والتي أدلى بها الأشخاص الملاحقون في مقالين وكتاب".
ويعترض محامو ترامب على مقالات وكتاب عن أصول ثروة الملياردير الأميركيّ.
واستهدفت الدعوى الأولى أربعة صحافيين والصحيفة ودار النشر.
وقد ردّها قاض فدراليّ مشيرًا إلى سلسلة "مملة" من التلميحات أو الادعاءات غير المثبتة، إضافة إلى عدد كبير من الحجج الأخرى "التي تُسهب باستمرار في التفاصيل المبالغ فيها والمستفزة"، من دون أن يُفصّل المدعي شكواه بوضوح.
وأشارت الدعوى الجديدة إلى أنّ "التصريحات المعنية تُشوّه سمعة ترامب المهنية التي اكتسبها بصعوبة، وبناها بعناية على مدى عقود كمواطن قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة".
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن الناطقة باسم نيويورك تايمز دانييل رودس ها، قولها إنّ الشكوى لا أساس لها من الصحة.
وقالت: "كما ذكرنا سابقا مع الدعوى الاولى (...)، هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة. لم يتغير شيء اليوم".
وأضافت: "إنها ببساطة محاولة لتكميم الصحافة المستقلة وجذب الانتباه الإعلامي، لكن صحيفة نيويورك تايمز لن تستسلم".
