باكستان وأفغانستان اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار

اتفقت باكستان وأفغانستان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة لحين اختتام محادثات مقررة في الدوحة، وفق ما أعلن ثلاثة مسؤولين أمنيين باكستانيين ومصدر من حركة طالبان الأفغانية لرويترز.



ووصل وفد باكستانيّ بالفعل إلى الدوحة، بينما من المتوقع وصول وفد أفغانيّ إلى العاصمة القطرية السبت.