وزير المالية السعوديّ: المجتمع الدوليّ يقف إلى جانب سوريا

يقف المجتمع الدوليّ إلى جانب سوريا، وفق ما أكّد وزير المالية السعوديّ محمد الجدعان.



كما أكّد أنّ الكثير من الاستثمارات، يجري حاليًا، وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.



ورأى الجدعان وجوب تقديم المجتمع الدوليّ الدعم لسوريا، بعد عقود من العزلة.



وشددت المدير العام لصندوق النقد الدوليّ كريستالينا جورجيفا، على أنّ الصندوق يعمل بشكل وثيق مع سوريا للمساعدة في بناء مؤسسات حيوية، مثل البنك المركزي، من شأنها أن تُسهم في ترسيخ التنمية والنمو.