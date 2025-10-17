ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك

رأى الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أنَّه أنهى حربًا ما كانت لتحصل لو كان في البيت الابيض.



وفي ختام أسبوع غزة وإسرائيل الطويل، يفتح ترامب صفحة الصراع الروسيّ الاوكرانيّ مجددًا محاولًا إنهاء الحرب هناك.



ولفت ترامب إلى أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، بينما اعتبر الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ موسكو تسعى إلى مواصلة غزو بلاده.



وأوضح أنه من السابق لأوانه تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، معربًا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا قبل ذلك.



وأمل ترامب أن لا يحتاجوا لها كما أن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب من دون مجرد التفكير بصواريخ التوماهوك.



في السياق ذاته، ذكر مصدر في الوفد الأوكرانيّ لـأ.ف.ب أنّ زيلنسكي أطلع ترامب على خرائط لأهداف يمكن ضربها في روسيا.



وقال المصدر: "تُظهر بعض الخرائط نقاط ضعف في الدفاعات الروسية وفي الاقتصاد العسكري يمكن ضربها من أجل دفع بوتين لإنهاء الحرب".