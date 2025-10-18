مواقف حازمة لترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

فيما يصل مبعوث الرئيس الاميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف الى الشرق الاوسط مساء الاحد لتثبيت انهاء الحرب في قطاع غزة، يتنقل ترامب من ملف غزة الى الملف الروسي الاوكراني.



وبعد اجتماعه بالرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، يرتقب لقائه بالرئيس الروسي.



وبين الاجتماعين مواقف حازمة لترامب لانهاء الحرب الروسية الاوكرانية.