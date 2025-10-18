كتائب القسام تعلن أنها ستسلم الليلة جثتي رهينتين في غزة

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها ستسلّم في وقت لاحق الليلة السبت جثتي رهينتين في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".



وقالت القسام في بيان عبر تلغرام إنها "ستقوم بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت غزة".



