نتانياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بما يشمل نزع سلاح حماس

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت، أنّ الحرب في غزة ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة القائمة، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس.



وقال نتانياهو متحدثا للقناة الرابعة عشرة اليمينية التوجه إن "المرحلة الثانية تشمل أيضا نزع سلاح حماس، أو بشكل أدق، نزع السلاح من قطاع غزة، بعد تجريد حماس من أسلحتها".



واضاف "عندما يكتمل ذلك بنجاح - ونأمل أن يتم بطريقة سهلة، وإن لم يحصل كذلك فبطريقة صعبة - عندها ستنتهي الحرب".

