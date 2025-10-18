الأخبار
نتانياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بما يشمل نزع سلاح حماس
أخبار دولية
2025-10-18 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتانياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بما يشمل نزع سلاح حماس
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت، أنّ الحرب في غزة ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة القائمة، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس.
وقال نتانياهو متحدثا للقناة الرابعة عشرة اليمينية التوجه إن "المرحلة الثانية تشمل أيضا نزع سلاح حماس، أو بشكل أدق، نزع السلاح من قطاع غزة، بعد تجريد حماس من أسلحتها".
واضاف "عندما يكتمل ذلك بنجاح - ونأمل أن يتم بطريقة سهلة، وإن لم يحصل كذلك فبطريقة صعبة - عندها ستنتهي الحرب".
أخبار دولية
الحرب
ستنتهي
تنفيذ
المرحلة
الثانية
الاتفاق
التالي
مقتل 3 في انفجار بمصنع للمتفجرات في باشكورتوستان الروسية
المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: أفغانستان وباكستان ستعقدان محادثات سلام في الدوحة اليوم
السابق
