تظاهرات حاشدة ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة

عبّر عدد كبير من المتظاهرين السبت عن غضبهم ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كل أنحاء الولايات المتحدة، من نيويورك إلى سان فرنسيسكو، خلال يوم تعبئة حاشد انتقده اليمين، ووصفه بحركة "كراهية ضد أميركا".



وتوقع المنظمون نزول ملايين الأميركيين إلى الشوارع تحت شعار "نو كينغز" أي "لا للملوك" احتجاجا على "استبداد" الرئيس الجمهوري.



وأكدت هانا فوستر (41 عاما)، وهي موظفة في شركة مجوهرات شاركت في موكب ضمّ آلاف الأشخاص انطلق ظهرا في نيويورك من ساحة تايمز سكوير الشهيرة، لوكالة فرانس برس "من الضروري أن يتحرك الجميع ويبذلوا قصارى جهدهم لمقاومة سقوط الديموقراطية التي نعرفها".



وقالت المتقاعدة كولين هوفمان "أخشى أن تصبح الولايات المتحدة، كما هي عليه الآن في بعض النواحي، نظاما قاسيا جدا وغير نزيه واستبداديا، حيث لم تعد كرامة الناس وحقوقهم تُحترم".



ومن المقرر تنظيم أكثر من 2700 تظاهرة السبت في المدن الأميركية الكبرى وفي بلدات صغيرة وكذلك في العديد من الدول الأجنبية مثل كندا وإسبانيا.



وفي العاصمة واشنطن نُظمت تظاهرة حاشدة قرب الكونغرس، حيث حضّت الحشود ترامب على "الرحيل". أما في فلوريدا، فرفع المتظاهرون لافتات تصور الرئيس على شكل ستالين وملكة إنكلترا قرب مقر إقامته في مارالاغو حيث يمضي عطلة نهاية الأسبوع.

