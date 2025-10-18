الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث رهائن في جنوب غزة

قال الجيش الإسرائيلي مساء السبت إن الصليب الأحمر في طريقه إلى جنوب غزة لتسلم جثث عدة رهائن في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.



وجاء في بيان للجيش "الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة لقاء في جنوب قطاع غزة، حيث سيتسلم عدة نعوش لرهائن متوفين".



وكان الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلن في وقت سابق أنه سيسلم جثتي رهينتين.

