الحزب الديمقراطي الحر باليابان يتفق مع حزب إيشين على تشكيل حكومة ائتلافية
أخبار دولية
2025-10-19 | 00:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحزب الديمقراطي الحر باليابان يتفق مع حزب إيشين على تشكيل حكومة ائتلافية
أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن الحزب الديمقراطي الحر وحزب التجديد الأصغر المعروف باسم إيشين اتفقا بشكل عام على تشكيل حكومة ائتلافية، مما يمهد الطريق لأول رئيسة وزراء في البلاد.
وذكرت الوكالة أن زعيمة الحزب الديمقراطي الحر ساناي تاكايتشي وزعيم حزب إيشين اليميني هيروفومي يوشيمورا سيوقعان اتفاق تحالفهما غدا الاثنين.
وأشارت الوكالة الى أن النواب المنتمين لحزب إيشين سيصوتون لصالح تاكايتشي في انتخاب لاختيار رئيس الوزراء المقبل يوم الثلاثاء، لكن الحزب لا يعتزم أن يكون له وزراء في الحكومة الجديدة في بادئ الأمر.
وبدا طريق تاكايتشي لخلافة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا شبه مؤكد إلى أن انسحب حزب كوميتو الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الحر من ائتلافهما الذي استمر 26 عاما هذا الشهر، مما أطلق سلسلة من المفاوضات المكثفة مع الأحزاب المنافسة لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
أخبار دولية
الحزب الديمقراطي الحر
اليابان
حزب إيشين
حكومة ائتلافية
التالي
محكمة أميركية تأمر مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية بالتوقف عن استهداف واتساب
الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بانتهاك المجال البحري لبلاده وقتل صياد
السابق
