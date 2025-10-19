الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بانتهاك المجال البحري لبلاده وقتل صياد

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن الولايات المتحدة انتهكت السيادة البحرية لبلاده وقتلت صيادا في منطقة البحر الكاريبي في سياق حملة عسكرية تشنها واشنطن وتقول إنها تستهدف تجار المخدرات.



وقال الرئيس اليساري على منصة إكس: "ارتكب موظفون في الحكومة الأميركية عملية اغتيال وانتهكوا سيادة مياهنا الإقليمية".



وأضاف: "الصياد أليخاندرو كارانزا لم يكن لديه أي صلة بتجارة المخدرات وكان نشاطه اليومي هو الصيد"، متحدّثا عن رجل كولومبي أفادت تقارير بأنه قتل في أيلول خلال هجوم شنته القوات الأميركية على قاربه.