إسرائيل تتعرف على هوية جثة رهينة إضافية

أعلنت السلطات الإسرائيلية التعرف على جثة رونين إنغل، أحد الرهينتين اللذين سلمت حماس رفاتهما مساء السبت للصليب الأحمر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "أبلغ عائلة الرهينة رونين إنغل" بتسلم رفاته، وهو ما أكده مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معلنا مرة جديدة أن إسرائيل لن تقوم بـ"أي مساومة" ولن تدخر جهدا "إلى أن تتم استعادة جميع الرهائن الذين قتلوا".



وقتل رونين إنغل البالغ 54 عاما في كيبوتس نير عزو عند شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول ونقلت جثته إلى قطاع غزة. وأعلنت وفاته في الأول من كانون الأول 2023.