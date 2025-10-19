الأخبار
حماس ترفض "الادعاءات" الأميركية: للتوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة

أخبار دولية
2025-10-19 | 02:31
حماس ترفض "الادعاءات" الأميركية: للتوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة
حماس ترفض "الادعاءات" الأميركية: للتوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة

رفضت حركة حماس الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأميركية، نافية جملةً وتفصيلاً المزاعم الموجّهة بحقّها بشأن "هجوم وشيك" أو "انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار" في غزة. 

وقالت في بيان: "هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضلِّلة، وتوفّر غطاءً لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظَّم ضد شعبنا".

وأشارت حماس الى أن "الحقائق على الأرض تكشف العكس تمامًا، فسلطات الاحتلال هي التي شكّلت وسلّحت وموّلت عصابات إجرامية نفّذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين، وقد اعترفت علنًا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصوّرة، بما يؤكّد تورّط الاحتلال في نشر الفوضى والإخلال بالأمن".

وأكدت الحركة أنّ الأجهزة الشرطية في غزة، وبمساندة أهلية وشعبية واسعة، تقوم بواجبها الوطني في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، حمايةً للمواطنين وصونًا للممتلكات العامة والخاصة.

ودعت الإدارة الأميركية إلى "التوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة، والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات وتوفير الملاذات الآمنة لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرته".
 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أن لديها "تقارير موثوقة" تفيد بأن حركة حماس تخطط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، في خطوة اعتبرت واشنطن أنها ستشكّل "انتهاكا لوقف إطلاق النار".
          
وقالت: "إذا أقدمت حماس على تنفيذ هذا الهجوم، ستُتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان غزة والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار".

أخبار دولية

حماس

الخارجية الأميركية

إطلاق النار

غزة

