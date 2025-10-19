الصين تتهم الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية على المركز الوطني للتوقيت

اتهمت الصين الولايات المتحدة بشن هجوم إلكتروني على المركز الوطني للتوقيت بالبلاد وسرقة بيانات، مشيرة الى أن من شأن أي اختراق على نطاق واسع أن يؤدي إلى تعطيل شبكات الاتصالات والأنظمة المالية وإمدادات الكهرباء والتوقيت الدولي.



وأعلنت وزارة الأمن القومي الصينية في بيان على حسابها على تطبيق وي تشات، أن وكالة الأمن القومي الأميركية شنت هجوما إلكترونيا على المركز الوطني للتوقيت على مدى فترة طويلة.



وأفادت الوزارة بأنها عثرت على أدلة تُشير إلى سرقة بيانات وبيانات اعتماد تعود إلى عام 2022، والتي استُخدمت للتجسس على الأجهزة المحمولة للموظفين وأنظمة الشبكات في المركز.



ولفتت الوزارة الى أن وكالة المخابرات الأميركية "استغلت ثغرة أمنية" في خدمة الرسائل الخاصة بعلامة تجارية أجنبية للهواتف الذكية للوصول إلى أجهزة الموظفين في عام 2022، من دون ذكر اسم العلامة التجارية.



ومركز التوقيت الوطني هو معهد أبحاث تابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ويقوم بتوليد وتوزيع التوقيت القياسي للصين.



وكشف تحقيق الوزارة أيضا أن الولايات المتحدة شنّت هجمات على أنظمة الشبكة الداخلية للمركز، وحاولت مهاجمة نظام التوقيت الأرضي عالي الدقة في عامي 2023 و2024.