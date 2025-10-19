الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصين تتهم الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية على المركز الوطني للتوقيت

أخبار دولية
2025-10-19 | 02:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصين تتهم الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية على المركز الوطني للتوقيت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الصين تتهم الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية على المركز الوطني للتوقيت

اتهمت الصين الولايات المتحدة بشن هجوم إلكتروني على المركز الوطني للتوقيت بالبلاد وسرقة بيانات، مشيرة الى أن من شأن أي اختراق على نطاق واسع أن يؤدي إلى تعطيل شبكات الاتصالات والأنظمة المالية وإمدادات الكهرباء والتوقيت الدولي.

وأعلنت وزارة الأمن القومي الصينية في بيان على حسابها على تطبيق وي تشات، أن وكالة الأمن القومي الأميركية شنت هجوما إلكترونيا على المركز الوطني للتوقيت على مدى فترة طويلة.

وأفادت الوزارة بأنها عثرت على أدلة تُشير إلى سرقة بيانات وبيانات اعتماد تعود إلى عام 2022، والتي استُخدمت للتجسس على الأجهزة المحمولة للموظفين وأنظمة الشبكات في المركز.

ولفتت الوزارة الى أن وكالة المخابرات الأميركية "استغلت ثغرة أمنية" في خدمة الرسائل الخاصة بعلامة تجارية أجنبية للهواتف الذكية للوصول إلى أجهزة الموظفين في عام 2022، من دون ذكر اسم العلامة التجارية.

ومركز التوقيت الوطني هو معهد أبحاث تابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ويقوم بتوليد وتوزيع التوقيت القياسي للصين.

وكشف تحقيق الوزارة أيضا أن الولايات المتحدة شنّت هجمات على أنظمة الشبكة الداخلية للمركز، وحاولت مهاجمة نظام التوقيت الأرضي عالي الدقة في عامي 2023 و2024.

أخبار دولية

الصين

الولايات المتحدة

هجمات إلكترونية

المركز الوطني للتوقيت

حماس ترفض "الادعاءات" الأميركية: للتوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-19

فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بخوض "حرب غير معلنة" في الكاريبي

LBCI
أخبار دولية
2025-09-11

حماس تتهم الولايات المتحدة بأنها "شريك كامل" في الهجوم الإسرائيلي في قطر

LBCI
أخبار دولية
2025-10-04

نتنياهو أمر الشهر الماضي بشن هجمات بطائرات مسيرة على سفن أسطول المساعدات

LBCI
أخبار دولية
2025-10-12

الصين تتهم أميركا بالمسؤولية عن تصاعد التوترات التجارية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:31

حماس ترفض "الادعاءات" الأميركية: للتوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة

LBCI
أخبار دولية
01:26

إسرائيل تتعرف على هوية جثة رهينة إضافية

LBCI
أخبار دولية
00:51

محكمة أميركية تأمر مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية بالتوقف عن استهداف واتساب

LBCI
أخبار دولية
00:44

الحزب الديمقراطي الحر باليابان يتفق مع حزب إيشين على تشكيل حكومة ائتلافية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-28

مسؤول لـ"رويترز": المبعوث الأميركي الخاص آدم بولر ومسؤولون آخرون زاروا أفغانستان اليوم الأحد وتم إطلاق المواطن الأميركي أمير أميري من أفغانستان بوساطة قطرية

LBCI
أخبار لبنان
13:12

الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

قيادي في حماس في غزة يقول إنّ إسرائيل استهدفت وفدها المفاوض في الدوحة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-11

مقدّمة النشرة المسائيّة 11-10-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:42

في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع

LBCI
رياضة
13:30

تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"

LBCI
أخبار دولية
13:21

"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان

LBCI
أخبار لبنان
13:12

الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:24

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ

LBCI
منوعات
11:47

سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟

LBCI
أمن وقضاء
07:52

رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!

LBCI
أخبار دولية
15:39

ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله

LBCI
خبر عاجل
10:24

وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية

LBCI
خبر عاجل
09:36

مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور

LBCI
خبر عاجل
12:01

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار دولية
16:08

الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث رهائن في جنوب غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More